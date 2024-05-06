Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
6 мая 2024, новость

Стало известно, почему Мария Ильюхина не сыграла в продолжении «Ворониных»

Ранее звезда «Ворониных» обвинила создателей сериала в предательстве
Мария Ильюхина
Мария Ильюхина | Источник: PersonaStars

Актриса Мария Ильюхина не прошла пробы в спин-офф «Костя — Вера», который стал продолжением ситкома «Воронины», где артистка играла роль Маши. Об этом «СтарХиту» рассказал источник.

«Марию Ильюхину, конечно же, приглашали на пробы, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте “Костя — Вера”. После проб, в которых Маша Ильюхина принимала участие в середине марта, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса», — пояснил инсайдер.

Он также напомнил, что новый сериал является спин-оффом, а не прямым продолжением шоу. В связи с этим осведомитель подчеркнул, что «слитый» сценарий для Ильюхиной на самом деле был специально подготовлен для кастинга. В пресс-службе телеканала СТС добавили, что новый сериал будет посвящен другим персонажам, поэтому на роль повзрослевшей Маши решили взять Карину Орлову.

Накануне Мария Ильюхина пожаловалась, что создатели сериала «Воронины» не пригласили ее на съемки нового сезона. Она подчеркнула, что сохранила прекрасные отношения со съемочной группой, и отметила, что считает отсутствие предложения съемок предательством.

Ранее авторы «Ворониных» определились с судьбой персонажа Бориса Клюева.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Воронины
Мария Ильюхина
Мария Ильюхина
Мария Ильюхина
Звезда «Ворониных» заявила, что ее не позвали на съемки сиквела
Георгий Дронов
Звезда «Ворониных» рассказал о перевоспитании молодежи с помощью кино
Георгий Дронов
Звезда «Ворониных» пожаловался на проблемы с ролями
Мария Ильюхина
Сыгравшая Машу в «Ворониных» актриса показала откровенные фото на 20-летие
Екатерина Волкова и Андрей Карпов
Звезда «Ворониных» раскрыла секрет 13 лет брака
Анна Фроловцева на съемках сериала «Воронины»
Звезда «Ворониных» вспомнила, как прослезилась из-за поклонников
Георгий Дронов и Екатерина Волкова (фото: соцсети)
На СТС ответили на слухи о возвращении «Ворониных»
Екатерина Волкова
Звезда «Ворониных» Волкова раскрыла источники дохода
Кадр из сериала «Сидоровы»
Звезда «Ворониных» заявил об отсутствии комплекса одной роли
Ольга Павловец
Актриса Павловец рассказала, что могла сыграть главную роль в «Ворониных»
Новые трейлеры
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Эрик»
Эрик
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь