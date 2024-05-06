Стало известно, почему Мария Ильюхина не сыграла в продолжении «Ворониных»

Мария Ильюхина | Источник: PersonaStars

Актриса Мария Ильюхина не прошла пробы в спин-офф «Костя — Вера», который стал продолжением ситкома «Воронины», где артистка играла роль Маши. Об этом «СтарХиту» рассказал источник.

«Марию Ильюхину, конечно же, приглашали на пробы, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте “Костя — Вера”. После проб, в которых Маша Ильюхина принимала участие в середине марта, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса», — пояснил инсайдер.

Он также напомнил, что новый сериал является спин-оффом, а не прямым продолжением шоу. В связи с этим осведомитель подчеркнул, что «слитый» сценарий для Ильюхиной на самом деле был специально подготовлен для кастинга. В пресс-службе телеканала СТС добавили, что новый сериал будет посвящен другим персонажам, поэтому на роль повзрослевшей Маши решили взять Карину Орлову.