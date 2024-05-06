Фильм на вечер: захватывающая судебная драма по реальным событиям

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356004&hash=469d8c934debe52e&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пережив жестокое нападение, 18-летняя Триш Вейр пытается добиться наказания для насильника. Однако никаких доказательств у нее нет, и безжалостная американская правовая система становится очередным испытанием на пути Триш, продолжая разрушать ее жизнь.

Произошедшее оказывается лишь частью цепочки ужасных преступлений, но подозреваемого защищает сильный адвокат. Несмотря ни на что, девушка не оставляет надежды на справедливость.

Сюжет ленты основан на реальной истории, произошедшей в 1963 году и оказавшей влияние на всю правоохранительную систему США. После суда над Эрнесто Мирандой было введено «Правило Миранды» — юридическое требование, согласно которому задержанному должны быть зачитаны все его права во время задержания.