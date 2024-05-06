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6 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: захватывающая судебная драма по реальным событиям

Узнайте детали преступления, ставшего важнейшей частью истории юридической системы США, в напряженном триллере со звездным составом «Дьявол в деталях. Дело Миранды»
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Пережив жестокое нападение, 18-летняя Триш Вейр пытается добиться наказания для насильника. Однако никаких доказательств у нее нет, и безжалостная американская правовая система становится очередным испытанием на пути Триш, продолжая разрушать ее жизнь.

Произошедшее оказывается лишь частью цепочки ужасных преступлений, но подозреваемого защищает сильный адвокат. Несмотря ни на что, девушка не оставляет надежды на справедливость.

Сюжет ленты основан на реальной истории, произошедшей в 1963 году и оказавшей влияние на всю правоохранительную систему США. После суда над Эрнесто Мирандой было введено «Правило Миранды» — юридическое требование, согласно которому задержанному должны быть зачитаны все его права во время задержания.

Умело сочетая напряженные и драматические эпизоды в зале суда и вокруг следствия, авторы фильма «Дьявол в деталях. Дело Миранды» создают захватывающую картину с деликатным, но отчетливым феминистическим посылом и любопытным актерским составом.

В главной роли снялась звезда «Маленькой мисс Счастье» Эбигейл Бреслин, в роли дерзкого и самоуверенного адвоката — секс-символ девяностых Райан Филипп, на вторых ролях мелькают Энди Гарсиа и Люк Уилсон, а в небольших ролях судей засветились культовые Дональд Сазерленд и Кайл МакЛоклен.

6.8
Дьявол в деталях. Дело Миранды
2023/США18+драмабиографиякриминал
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Эбигейл Бреслин
Эбигейл Бреслин
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Люк Уилсон
Luke Wilson
Дональд Сазерленд
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Райан Филипп
Ryan Phillippe
Дьявол в деталях. Дело Миранды
Кайл МакЛоклен
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