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6 мая 2024, новость

Звезда «Не родись красивой» пожалела уехавших из России артистов

Ольга Ломоносова также ответила на вопрос об эмиграции
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова

Звезда «Не родись красивой», актриса Ольга Ломоносова, которая родилась в Донецке, призналась, что считает решение коллег уехать из России после начала спецоперации на Украине личным выбором каждого. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

«У каждого свои обстоятельства. Если человек не может здесь находиться, если ему плохо, кажется, что зажали в тиски — ну что делать? Сложно судить. Отчасти их жалко — они оторвались от родины, не только от страны, правительства, но от друзей, родных, любимой работы. Кто-­то лучше устроился, кто-­то хуже, но все равно им несладко. Мне грустно, что они уехали», — призналась артистка.

При этом Ломоносова уточнила, что сама она не смогла бы жить в эмиграции, потому что очень любит Москву. Помимо этого, у нее в этом городе находится мать, которую она не может оставить, добавила актриса.

В феврале Ольга Ломоносова призналась, что жалеет о своей роли в ситкоме «Не родись красивой». Она отметила, что ей тяжело попасть на кастинги в кино, так как режиссеры видят в ней героиню из популярного ситкома. Тем не менее Ломоносова похвасталась, что сыграла значительное количество крупных театральных ролей.

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