Шэрон Стоун поздравила 23-летнего сына с первой ролью в кино

23-летний приемный сын Шэрон Стоун, Роан Джозеф, решил пойти по стопам матери и стать актером. Об этом актриса сообщила в своих соцсетях.
Шэрон опубликовала фото сына со съемочной площадки. Однако в каком именно проекте он задействован, актриса не стала уточнять.
«Роан Джозеф Стоун, день первый на съемках. Добро пожаловать в семейный бизнес, сынок. Веселись!» — подписала кадр она.
Актриса усыновила Роана со своим бывшим мужем Филом Бронштейном в 2000 году. У звезды есть два младших сына, которых она приняла в семью после развода. Два года назад актриса усыновила четвертого ребенка — лучшего друга ее старшего сына Роана.
Ранее 66-летняя Шэрон Стоун вышла на красную дорожку в облегающем платье.