Шэрон Стоун поздравила 23-летнего сына с первой ролью в кино

23-летний приемный сын Шэрон Стоун, Роан Джозеф, решил пойти по стопам матери и стать актером. Об этом актриса сообщила в своих соцсетях.

<div id="vk_post_-48064554_46369"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46369", -48064554, 46369, '-o0dRk62FQrsbvrtfPg6ludfyjQ'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шэрон опубликовала фото сына со съемочной площадки. Однако в каком именно проекте он задействован, актриса не стала уточнять.

«Роан Джозеф Стоун, день первый на съемках. Добро пожаловать в семейный бизнес, сынок. Веселись!» — подписала кадр она.

Актриса усыновила Роана со своим бывшим мужем Филом Бронштейном в 2000 году. У звезды есть два младших сына, которых она приняла в семью после развода. Два года назад актриса усыновила четвертого ребенка — лучшего друга ее старшего сына Роана.