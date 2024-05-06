Эмили Блант негативно высказалась о съемках поцелуев

Эмили Блант | Источник: Legion-Media.ru

Звезда «Оппенгеймера» Эмили Блант высказалась о поцелуях с голливудскими актерами. Ее слова приводит издание Daily Mail.

За время работы в кино Эмили Блант не раз целовалась с коллегами, в том числе с Мэттом Дэймоном, Киллианом Мерфи и Райаном Гослингом. Однако, по словам знаменитости, у нее не со всеми случалась «химия». Когда ведущий Говард Стерн спросил актрису, тошнило ли ее после поцелуев с кем-то из звезд, она ответила утвердительно.

«Абсолютно. Я бы не сказала, что это было крайне отвратительно, но мне определенно не понравились некоторые из поцелуев», — заявила Эмили Блант.

Знаменитость призналась, что научилась выстраивать «химию» с коллегами. Когда ей нужно с кем-то сблизиться, она пытается найти в человеке что-то привлекательное. Как утверждает Эмили Блант, это может быть смех или вежливость.

Напомним, что одна из последних работ актрисы — комедийный боевик «Каскадеры», где ее партнером по съемочной площадке стал Райан Гослинг.