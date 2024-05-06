56-летняя Памела Андерсон посетила светское мероприятие в сияющем мини

«Я хотела, чтобы все было по-настоящему. Никакого специального освещения и прочих украшательств. Мне просто нужно было быть самой собой, это желание буквально требовало выхода. Я почувствовала, что мне действительно нужно поделиться тем, кем я была, кто я есть, и это мне дало такое ощущение свободы!» — заявила Андерсон.