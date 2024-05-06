Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
6 мая 2024, новость

В России выйдет первое реалити по мотивам сериала

Семейные пары в кризисе станут героями шоу «Клиника счастья. Реалити»
Клиника счастья. Реалити
Клиника счастья. Реалити

24 семейные пары в кризисе станут главными героями шоу «Клиника счастья. Реалити» с ведущей Авророй — первого в России реалити по мотивам сериала. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

В основу формата легла главная идея сериала «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли — о том, что семейным счастьем нужно заниматься профессионально.

Экспертами шоу стали специалисты — эндокринологи, сексологи и психологи, в каждом выпуске они будут помогать спасать отношения новой семье. Все пары проведут в стенах клиники по три дня: им предстоит медицинский чекап с рекомендациями, индивидуальная практика и психологический разбор проблем.

Ведущей реалити стала Аврора.

«Для каждой пары у нас были подготовлены события и практики, но в какой-то момент вдруг начинали открываться новые вводные, новые откровения, появлялись новые реакции. Тем и интереснее работа — было много непредсказуемого и удивительного. И у авторов было не меньше инсайтов, чем у героев», — рассказывает ведущая.

Светлана Калиниченко, основательница Клиники гормонального здоровья и холистической медицины, которая стала прототипом «Клиники счастья» из одноименного сериала, стала экспертом шоу и рекомендует смотреть его и парам, и тем, кто планирует создание семьи, чтобы «не разочароваться и сохранить счастье, радость и гармонию отношений в паре».

Ранее звезда «Клиники счастья» Дарья Мороз рассказала, что считает себя «везунчиком»

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дарья Мороз
Дарья Мороз
99 р.
Клиника счастья
Клиника счастья. Реалити
Клиника счастья. Реалити
Сергей Светлаков
Гогунский, Водонаева, Светлаков: звезды на 25-летии ТНТ
Гала-концерт «Фабрики звезд»
«Фабрику звезд» перезапустят на ТНТ
Кадр из телешоу «Уральские умельцы» (1 сезон)
«Уральские пельмени» готовят новое шоу для СТС
Софья Эрнст
Софья Эрнст запускает на «Первом канале» шоу про свадьбы
Сергей Светлаков
Светлаков вернется к образу разговаривающего с телевизором россиянина
Кадр из телешоу «Перепой звезду!» (1 сезон)
Гузеева, Подольская, Цой на съемках нового музыкального шоу
Кадр из телешоу «Ну-ка, все вместе!» (5 сезон)
Алсу, Королёва, Чеботина: звезды на премьере нового сезона популярного шоу
Клава Кока
Клава Кока пообещала рассказать, как нашла любовь на телешоу
Ольга Серябкина и Тимур Батрутдинов
Батрутдинов и Серябкина стали ведущими нового шоу на ТВ-3
Кадр из телешоу «Сердце Клавы»
Сябитова поможет Клаве Коке найти мужчину мечты в новом телешоу
Кадр из телешоу «Хорошие новости с Василисой Володиной»
Василиса Володина вернется на ТВ с собственным шоу: первые кадры
Дмитрий Дибров
Стало известно о новом шоу Диброва с Бастой и другими звездами
Кадр из телешоу «Выжить в Дубае»
Появились первые фото со съемок реалити-шоу с Волей и Утяшевой
Съемки шоу «Маска»
ТНТ объявил кастинг в новое шоу перевоплощений
Ольга Серябкина
Серябкина рассказала об участии в шоу с Батрутдиновым и Давой
Кадр из телешоу «Взрослым не понять» (1 сезон)
Арзамасова, Волкова, Борщева пришли в новую версию «Устами младенца»
Кадр из шоу «Истории большой страны»
Гришаева, Лагашкин, Пермякова появятся в скетч-шоу «России 1»
Кадр из телешоу «Обратный отсчет»
Тодоренко, Валерия, Глюкоза приняли участие в новом шоу с Пушным
Кадр из телешоу «Галустян+»
Галустян вернулся к образу Бородача в новом телешоу
Павел Воля
Павел Воля запускает собственное вечернее шоу
Сергей Бурунов
Сергей Бурунов стал ведущим нового шоу «ОКнутые люди»
Кадр из телешоу «Битва каверов»
Светлаков, Кока, Галич снялись в новом музыкальном шоу
10 лет спустя: Тина Канделаки запускает новое шоу для умных детей
Тина Канделаки, Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Кадр из телешоу «Прошу, прости!»
Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу на НТВ
Антон Шастун на съемках шоу «Импровизаторы»
Комики из «Импровизации» запускают новое шоу на СТС
Кадр из шоу «Вкусно с Ляйсан» (1 сезон)
Ляйсан Утяшева стала ведущей кулинарного шоу
Кадр из телешоу «На выход!»
Ведущая «Слабого звена» будет вести новую телеигру
Павел Воля
Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае
Надежда Бабкина
Бабкина приступила к съемкам нового шоу о моде и преображении
Кадр из телешоу «Конфетка»
Бузова и Кока вошли в состав жюри нового музыкального шоу
Кадр из телешоу «Конфетка»
Мартиросян станет ведущим нового музыкального шоу на ТНТ
Наталья Ионова
Глюк'Oza станет ведущей нового шоу на ТНТ
Кадр из телешоу «Женский клуб»
Ксения Бородина будет вести новое шоу на ТНТ: первые кадры
Ольга Бузова
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Борис Корчевников
Борис Корчевников будет вести новую программу на «России 1»
Кадр из телешоу «Поем на кухне всей страной»
«Первый канал» запускает новое вокальное шоу с Пельшем
Клава Кока
Светлаков и Клава Кока вошли в состав жюри нового телешоу
Александра Ребенок и Дима Билан в шоу «Фантастика»
Билан, Мороз, Маликов: первые фото со съемок аватар-шоу «Первого канала»
Гарик Харламов
Харламова в образе Емели первым разоблачили в шоу «Аватар»
Андрей Малахов
Съемки нового шоу Малахова приостановили
Дима Билан
Маликов и Билан ушли из шоу «Фантастика» на «Первом канале»
Евгения Медведева
Фигуристка Медведева и блогеры снимаются в новом реалити-шоу
Кадр из телешоу «Тревел-баттл»
Анастасия Ивлеева вернется на экраны в шоу о путешествиях
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева станет ведущей мистического шоу на ТВ
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
В Австралии запустят свою «Игру в кальмара» с денежным призом
Бузова будет вести кулинарное шоу: первые фото
Ольга Бузова
Бузова стала участницей вокального шоу
Екатерина Волкова
Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС
Давид Манукян
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Новые трейлеры
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Эрик»
Эрик
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь