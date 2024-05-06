Анна Михалкова показала редкие фото сыновей

Анна Михалкова в личном блоге опубликовала фото своего младшего сына Сергея, которому исполнилось 23 года. Соцсети она не вела с февраля 2022 года, однако прервала молчание, чтобы трогательно поздравить наследника с днем рождения. Артистка назвала его своим бесконечным удивлением.
«В моей жизни ты как все явления природы, вместе взятые. Ты непостижим, неуловим и неопознан! Тебя невозможно классифицировать, изучить и приручить», — написала Михалкова.
Она призналась, что все его детство надеялась стать главным человеком в его жизни. Однако оказалось, что он самостоятельный человек и меньше всех ее детей нуждается в ней.
«Я просто любуюсь тобой, твоими успехами, твоим взрослением, твоей жизнью, которая подчинена известному только тебе распорядку! Ты человек своих правил, ритуалов и ритмов. Ты тонкость и сопереживание. Ты моя душа, моя радость и смех!» — заключила звезда.
Интересно, что в начале мая родился и ее старший сын Андрей — на днях ему исполнилось 24 года. В личном блоге Михалкова показала фото наследника, которое он сделал в лифте.
«Ты как-то сказал, что взял от нас с папой самое “худшее”: критический разум и сопереживание всему», — призналась актриса.
Напомним, Анна Михалкова более 20 лет счастлива в браке с бизнесменом Альбертом Баковым, от которого родила троих детей — сыновей Андрея и Сергея и дочь Лидию.