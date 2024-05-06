Анна Михалкова показала редкие фото сыновей

Анна Михалкова в личном блоге опубликовала фото своего младшего сына Сергея, которому исполнилось 23 года. Соцсети она не вела с февраля 2022 года, однако прервала молчание, чтобы трогательно поздравить наследника с днем рождения. Артистка назвала его своим бесконечным удивлением.

<div id="vk_post_-48064554_46352"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46352", -48064554, 46352, 'bLlV8lenn6MLzj4WITpWhfB9mHA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«В моей жизни ты как все явления природы, вместе взятые. Ты непостижим, неуловим и неопознан! Тебя невозможно классифицировать, изучить и приручить», — написала Михалкова.

Она призналась, что все его детство надеялась стать главным человеком в его жизни. Однако оказалось, что он самостоятельный человек и меньше всех ее детей нуждается в ней.

«Я просто любуюсь тобой, твоими успехами, твоим взрослением, твоей жизнью, которая подчинена известному только тебе распорядку! Ты человек своих правил, ритуалов и ритмов. Ты тонкость и сопереживание. Ты моя душа, моя радость и смех!» — заключила звезда.

Интересно, что в начале мая родился и ее старший сын Андрей — на днях ему исполнилось 24 года. В личном блоге Михалкова показала фото наследника, которое он сделал в лифте.

«Ты как-то сказал, что взял от нас с папой самое “худшее”: критический разум и сопереживание всему», — призналась актриса.