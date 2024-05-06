Звезда «Дьявол носит Prada» раскритиковала Андрея Кончаловского

Эмили Блант | Источник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Эмили Блант рассказала о негативном опыте работы с российским режиссером Андреем Кончаловским. Ее слова приводит издание The Sun.

Эмили Блант встретилась с режиссером, когда ей было 19 лет. Актриса проходила пробы на роль молодой возлюбленной короля Генриха II сэра Патрика Стюарта в драме «Лев зимой» в 2003 году.

«Он был очень жестоким на прослушивании и любил меня сбить с толку. Царила женоненавистническая атмосфера. Я помню, как была раздавлена, когда вышла оттуда. Это было ужасно, ты чувствуешь себя таким униженным в этот момент», — рассказала Эмили Блант.

Звезда «Оппенгеймера» также назвала российского режиссера «мерзким». В итоге Андрей Кончаловский утвердил на эту роль свою супругу Юлию Высоцкую.

Напомним, Эмили Блант является обладательницей «Золотого глобуса» за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме «Дочь Гидеона», а также была номинирована на премии «Золотой глобус» и BAFTA за работу в фильме «Дьявол носит Prada».