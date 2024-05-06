59-летний Киану Ривз удивил поклонников на новых фото

Голливудский актер Киану Ривз удивил поклонников своим внешним видом. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

<div id="vk_post_-48064554_46351"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_46351", -48064554, 46351, 'LVfJyAR8UiCyYbsKVMdFIUIHkXk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

59-летний Киану Ривз вместе со своей 51-летней возлюбленной Александрой Грант посетил мероприятие Hammer Museum’s Gala, которое прошло 4 мая в Лос-Анджелесе.

Актер появился на публике в серой толстовке, черном пиджаке, брюках, коричневых ботинках и шарфе. Александра Грант надела белую футболку, кожаную куртку, голубые брюки и туфли на каблуках в тон. Однако читатели Daily Mail обратили внимание не на наряды пары, а на внешность актера.

«Что случилось с его лицом? Он сделал ботокс, операцию или что? Очень странно», «Люблю Киану, но он явно что-то сделал с лицом», «Он выглядит больным. Надеюсь, он в порядке», «Киану похудел?» — писали интернет-пользователи в комментариях.