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6 мая 2024, новость

59-летний Киану Ривз удивил поклонников на новых фото

Актер вышел в свет с возлюбленной Александрой Грант

Голливудский актер Киану Ривз удивил поклонников своим внешним видом. Фотографии знаменитости опубликованы на сайте Daily Mail.

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59-летний Киану Ривз вместе со своей 51-летней возлюбленной Александрой Грант посетил мероприятие Hammer Museum’s Gala, которое прошло 4 мая в Лос-Анджелесе.

Актер появился на публике в серой толстовке, черном пиджаке, брюках, коричневых ботинках и шарфе. Александра Грант надела белую футболку, кожаную куртку, голубые брюки и туфли на каблуках в тон. Однако читатели Daily Mail обратили внимание не на наряды пары, а на внешность актера.

«Что случилось с его лицом? Он сделал ботокс, операцию или что? Очень странно», «Люблю Киану, но он явно что-то сделал с лицом», «Он выглядит больным. Надеюсь, он в порядке», «Киану похудел?» — писали интернет-пользователи в комментариях.

Киану Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла «Чертовы янки». В фильмографии актера более 110 ролей в таких проектах, как «Матрица», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «На гребне волны», «Дом у озера», «Джон Уик», «Невероятные приключения Билла и Теда». В 2005 году Киану Ривз получил звезду на голливудской «Аллее славы».

Ранее стало известно, что Киану Ривз озвучит ежа Шэдоу в фильме «Соник 3 в кино»

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