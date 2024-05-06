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6 мая 2024, новость

Милош Бикович высказался о любви российской публики

Актер отметил, что сербы похожи на россиян по менталитету
Милош Бикович
Милош Бикович | Источник: PersonaStars

Актер Милош Бикович в интервью PROZvezd рассказал, как относится к любви российской публики.

«Ой, ну мы очень похожи по менталитету! У наших стран общая социалистическая эстетика на подсознательном уровне. У нас тоже есть споры на почве ностальгии. Все обычно начинается с воспоминаний, а заканчивается ссорой в соцсетях: раньше лучше было или хуже — и заканчивается все блокировкой фолловеров», — улыбнулся Бикович.

При этом артист признался, что не ностальгирует по временам Югославии, так как никогда там не был, однако понимает ностальгию россиян по временам СССР. Бикович считает, что 90-е в Югославии были примерно такими же, как в России, за исключением «зажима свободы», который, по мнению артиста, более явно наблюдался в СССР. Он заявил, что из-за этого девяностые не казались местным жителям «свежим воздухом».

«Поэтому и девяностые для нас были не свежий воздух, а только катастрофа и осознание лжи. А за ними пришли кровавые конфликты, беда, кризис», — резюмировал Бикович.

Ранее Милош Бикович высказался о зарубежных адаптациях «Холопа».

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