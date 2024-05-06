54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.
54-летняя звезда посетила пресс-конференцию фильма «Атлас» в Нью-Йорке в белом костюме из прозрачной ткани, состоящем из облегающего лонгслива и широких брюк. Сквозь ткань костюма частично просвечивало телесное белье исполнительницы.
Помимо этого, знаменитость распустила завитые в крупные локоны длинные волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза. В качестве аксессуаров она выбрала серьги, цепочки и несколько колец.
Напомним, научно-фантастический триллер "Атлас", где Лопез исполнила главную роль, расскажет об исследовательнице по имени Атлас Шеферд, которой предстоит объединить усилия с искусственным интеллектом, чтобы выследить беглого робота, с которым у них общее загадочное прошлое.
В актерский состав вошли также Симу Лю (из фильма «Шан-Чи и легенда Десяти колец»), Стерлинг К. Браун (из «Американского чтива»), Марк Стронг (из «Игры в имитацию») и другие. Режиссерское кресло занял Брэд Пейтон, известный по фильму «Рэмпейдж», а сценарий написал Арон Эли Колейт, известный своей работой над популярным сериалом «Герои».
Премьера картины запланирована на 24 мая с русскими субтитрами.