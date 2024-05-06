54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

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54-летняя звезда посетила пресс-конференцию фильма «Атлас» в Нью-Йорке в белом костюме из прозрачной ткани, состоящем из облегающего лонгслива и широких брюк. Сквозь ткань костюма частично просвечивало телесное белье исполнительницы.

Помимо этого, знаменитость распустила завитые в крупные локоны длинные волосы и нанесла макияж с акцентом на глаза. В качестве аксессуаров она выбрала серьги, цепочки и несколько колец.

Напомним, научно-фантастический триллер "Атлас", где Лопез исполнила главную роль, расскажет об исследовательнице по имени Атлас Шеферд, которой предстоит объединить усилия с искусственным интеллектом, чтобы выследить беглого робота, с которым у них общее загадочное прошлое.