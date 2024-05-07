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7 мая 2024, статьяИнтервьюИстории про звезд

«Когда он рядом, я готова играть любые роли». Интервью с Зепюр Прилучной

Актриса, молодая мама и жена популярного российского актера Павла Прилучного рассказала Кино Mail.ru о том, каково им было играть супружескую пару в новом фильме, о своем отношении к хейту и о самой любимой роли в жизни
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян
Павел Прилучный и Зепюр Прилучная

«Неприличные гости» — ваш дебют в полнометражном кино и первая главная роль. Волнительно было браться за проект? Что вас в нем зацепило?

Зепюр Прилучная: Мне очень понравился сценарий, под него была собрана классная команда, поэтому я с радостью согласилась принять участие в проекте. Что касается моей героини, то было немного волнительно, ведь она не похожа на меня. Мне нужно было ее выдумать, наделить смешными чертами характера, при этом оставить место для личной драмы.

А как готовились к роли? Может быть, что-то смотрели, с кем-то общались?

Мы с Пашей постоянно смотрим кино и сериалы, эта насмотренность во многом помогла мне придумать мою героиню. 

Это уже не первая ваша совместная работа с Павлом Прилучным, но первая, где вы играете супружескую пару. Был ли это своего рода вызов для вас?

Мне очень комфортно с Пашей на съемочной площадке. Когда он рядом, я готова играть любые роли. Взаимодействовать друг с другом в этих образах было увлекательно, поэтому я не сомневалась, что у нас все получится.

Привнесли ли вы в фильм что-то из вашего реального поведения как пары?

Мы с Пашей абсолютные противоположности наших героев — Лины и Дмитрия. У нас консервативная семья, поэтому было интересно примерить на себя образы такой неординарной пары.

Кадр из фильма «Неприличные гости»
Кадр из фильма «Неприличные гости»

Как у вас проходили репетиции? Может быть, зачитывали друг другу реплики прямо за ужином дома, как в фильме?

Действительно, у нас была возможность проходить сцены и за завтраком, и за семейным ужином, и на прогулках. А еще съемки проходили далеко от нашего дома, выезжать приходилось рано, так что в дороге мы тоже могли репетировать.

Как вообще работается с супругом на площадке? Он не перетягивает одеяло на себя? Как-никак, уже прославленный актер с огромным опытом…

У Паши большой актерский опыт, поэтому я всегда прислушиваюсь к его мнению. Мы умеем слушать и слышать друг друга, поэтому никаких разногласий не было. Он очень поддерживает меня на съемочной площадке, я его тоже. Мы — команда!

Хотелось бы еще повторить такой опыт съемок с мужем?

Я бы с большим удовольствием еще не раз снялась вместе с Пашей. Повторяться необязательно, главное, чтобы был интересный материал.

Герои «Неприличных гостей» испытывают кризис в отношениях из-за того, что чувства затмил быт. Что вы посоветуете парам, которые хотят что-то изменить в своей скучной жизни?

Нужно чаще проводить время только вдвоем, стараться продолжать удивлять друг друга и во всем добавлять щепотку юмора. Без него никуда.

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Расскажите, как вы вообще пришли в актерскую профессию и всегда ли хотели быть актрисой? Ваша семья ведь никак с кино не связана.

В детстве я занималась сразу всем: и гимнастикой, и танцами, ходила в музыкальную школу, посещала театральную студию. Родители дали мне выбор. Но я всегда знала, что хочу быть актрисой, когда вырасту. Чувствовала интуитивно, что у меня получится.

В вашей биографии в сети пишут о том, что вас воспитывали в строгих традициях. Так ли это? Родители не были против вашего профессионального выбора?

Я бы не сказала, что меня воспитывали в «строгих традициях». У нас очень дружная семья, мне всегда искренне хотелось делиться со своими родителями происходящим в моей жизни. Дома я всегда находила понимание и поддержку, и любой мой выбор встречал понимание у родителей.

Что вообще хочется играть? Есть ли роль мечты?

Роли мечты у меня нет. Но мне было бы интересно сыграть волевую героиню, которая может спасти мир. Умную, ловкую и с хорошим чувством юмора.

Уже год как вы мама. Но в кино вы матерей пока не играли. Интересно было бы отрефлексировать опыт материнства на экране?

Да, я с удовольствием сыграла бы маму в кино. Если честно, это моя самая любимая роль в жизни. Быть мамой своего любимого сына.

Павел Прилучный: «Меня очень заряжают мои дети»

Вы активно ведете страницы в соцсетях. Много ли приходится сталкиваться с хейтом, злыми комментариями? И как справляетесь с негативом?

Я стараюсь их не замечать, не впускать в свою жизнь негатив. Считаю, что у счастливого подписчика никогда не возникнет желание написать публичному, но незнакомому человеку что-то неприятное, поэтому не трачу время и нервы на негативные комментарии.

В киноитогах, которые мы подводим в конце каждого года, Павел Прилучный был признан «трудоголиком года». В связи с этим два вопроса: как вы справляетесь с трудоголизмом мужа и намерены ли однажды обойти Павла в этом звании?

Паша очень любит свою работу и к каждому своему герою подходит с особой ответственностью. Что касается меня, я бы хотела большую часть своего времени продолжать уделять своей семье и время от времени принимать участие в проектах, которые мне действительно интересны.

8.4
Неприличные гости
2024/Россия18+комедия
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