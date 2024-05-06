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6 мая 2024, новость

На Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки

Актер получил судебный иск
Алексей Чадов
Алексей Чадов

На российского актера Алексея Чадова подали в суд за неуплату парковки. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что артист припарковал машину на платной стоянке, не заплатив за нее, вследствие чего получил штраф в размере пяти тысяч рублей. Однако Чадов не оплатил данную задолженность и получил судебный иск. Суд назначил звезде штраф в размере пяти тысяч рублей.

При этом отмечается, что на данный момент на имя Чадова числится еще один неоплаченный штраф — три тысячи за нарушение ПДД.

В декабре 2023 года Алексей Чадов рассказал о тайной свадьбе. Он объявил, что женился на модели Лейсан Галимовой. По словам знаменитости, даже близкие друзья не знали о бракосочетании.

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