Умер режиссер «Новых бременских»

Отмечается, что режиссер делился своим опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами, дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам, а также способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии «Союзмультфильм».

Кроме того, уточняется, что при участии Горленко были созданы такие советские и российские мультфильмы, как «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и десятки других картин.