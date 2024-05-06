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6 мая 2024, новость

Умер режиссер «Новых бременских»

Александр Горленко скончался в возрасте 79 лет
Александр Горленко (фото: соцсети)
Александр Горленко (фото: соцсети)

Заслуженный работник культуры, художник-мультипликатор, режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко умер в возрасте 79 лет. Об этом пишет Telegram-канал Музея Победы.

Отмечается, что режиссер делился своим опытом с молодыми, начинающими мультипликаторами, дал дорогу в жизнь многим ныне известным современным аниматорам, а также способствовал сохранению традиций известных анимационных студий, в частности студии «Союзмультфильм».

Кроме того, уточняется, что при участии Горленко были созданы такие советские и российские мультфильмы, как «Дом, который построил Джек», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Необычный друг», «Халиф-аист», фильм «Новые бременские» и десятки других картин.

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