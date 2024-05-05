В чем величие «Дюны» Вильнева? Обсуждаем со сценаристом «Сто лет тому вперед»

Встречайте седьмой выпуск нашего подкаст-шоу PROсмотрено в новом формате, а обсуждаем в этот раз мы обе части «Дюны» Дени Вильнева.
Несмотря на то, что многих новая экранизация «Дюны» разочаровала или оставила в недоумении, «Дюна: Часть вторая» покорила, кажется, всех. Фильм почти сразу окрестили одним из лучших сиквелов в истории, сравнивая его со «Звездными войнами. Эпизод V. Империя наносит ответный удар».
Но вот ведущий нашего шоу, сценарист и блогер Александр Шебанов не считает, что лента, пусть и являясь одним из главных фильмов 2024 года, заслуживает подобного к себе отношения, и ставит под сомнение величие как второй «Дюны», так и всей франшизы Вильнева в целом.
Разубедить его попытаются сценарист «Ста лет тому вперед» и «Слова пацана» Андрей Золотарев, кинокритик Егор Москвитин и педагог Дмитрий Куповых.
После просмотра обязательно подключайтесь к дискуссии!