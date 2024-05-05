Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
5 мая 2024, новость

Меган Фокс удивила фанатов кардинально новым имиджем: «Лариса Гузеева»

Российские поклонники сравнили Меган Фокс с ведущей шоу «Давай поженимся!»
Меган Фокс, фото: соцсети
Меган Фокс, фото: соцсети

Голливудская актриса Меган Фокс удивила поклонников кардинально новым имиджем. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

37-летняя Меган Фокс сделала каре и перекрасилась в брюнетку. Актриса была запечатлена в черном кардигане. Знаменитость сделала макияж с черными стрелками и красной помадой. Российские поклонники сравнили Меган Фокс с ведущей шоу «Давай поженимся!».

«Лариса Гузеева», «На Ларису Гузееву похожа», — писали в комментариях.

Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что после этого актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда, а также съехала от него.

В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Однако в марте 2024 года актриса заявила, что расторгла помолвку с возлюбленным.

Ранее поклонники не узнали Меган Фокс на новой фотографии.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Меган Фокс
Megan Fox
Лариса Гузеева
Новые трейлеры
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Эрик»
Эрик
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь