Меган Фокс удивила фанатов кардинально новым имиджем: «Лариса Гузеева»

Меган Фокс, фото: соцсети

Голливудская актриса Меган Фокс удивила поклонников кардинально новым имиджем. Знаменитость опубликовала фотографии в соцсети.

37-летняя Меган Фокс сделала каре и перекрасилась в брюнетку. Актриса была запечатлена в черном кардигане. Знаменитость сделала макияж с черными стрелками и красной помадой. Российские поклонники сравнили Меган Фокс с ведущей шоу «Давай поженимся!».

«Лариса Гузеева», «На Ларису Гузееву похожа», — писали в комментариях.

Меган Фокс и музыкант Machine Gun Kelly объявили о помолвке в январе 2022-го. Однако спустя год влюбленные оказались на грани разрыва. Исполнителя заподозрили в измене с гитаристкой Софи Ллойд. Известно, что после этого актриса пропустила вечеринку по случаю дня рождения бойфренда, а также съехала от него.

В июне 2023-го знаменитости помирились. Позже Меган Фокс снова надела помолвочное кольцо, которое подарил ей Machine Gun Kelly. Однако в марте 2024 года актриса заявила, что расторгла помолвку с возлюбленным.