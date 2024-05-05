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5 мая 2024, новость

Полина Лазарева заявила, что без Быкова можно было не снимать ее кинодебют

Актриса, дебютировавшая в роли режиссера, приложила немало усилий, чтобы «затащить» Быкова в свою картину
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Актриса Полина Лазарева призналась в беседе с vm.ru, что ей было непросто уговорить режиссера Юрия Быкова сниматься в ее первом фильме «Чайка».

Лазарева приложила немало усилий, чтобы «затащить» Быкова в свою картину. Артистка уверена, что это того стоило. Режиссер «Метода» сыграл главную роль в фильме Лазаревой.

«Не будь Быкова в картине, возможно, ее и не стоило бы снимать. Главный герой, Валентин Чайка, — не самый приятный персонаж, и на протяжении фильма он произносит предостаточно пафосных благоглупостей и совершает целый ряд поступков, которыми вряд ли можно гордиться. Но органика Быкова такова, что он нисколько не теряет при этом обаяния. Герой смешной, милый и даже вызывает сочувствие, несмотря на все свои слабости», — поделилась актриса.

В фильме «Чайка» Быков сыграл персонажа, который участвует в любовном треугольнике. Режиссер признался, что герой напомнил ему себя. Он объяснил, что потребительски относился к женщинам. По словам кинематографиста, ему было интересно посмотреть на себя в образе этого героя во время просмотра картины.

Ранее стало известно, когда выйдет третий сезон «Метода» Юрия Быкова.

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