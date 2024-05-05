Никита Ефремов рассказал об экстренной подготовке к роли Соловья-Разбойника

Никита Ефремов в фильме «Стальное сердце»

Актер Никита Ефремов в разговоре с kp.ru признался, что был вынужден экстренно худеть ради роли Соловья-Разбойника в фильме «Стальное сердце».

«Мне пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное — тут мне режиссер дал на это всего один месяц, а по-хорошему надо бы два, так что пришлось сбрасывать вес в экстренном режиме. Но все получилось», — похвастался Ефремов.

Также артист рассказал, что ему было крайне непривычно сниматься на ходулях и в большом количестве грима. По сюжету «Стального сердца» Соловей-Разбойник становится владельцем арены боев роботов, где сам участвует в качестве одного из бойцов. Ефремов предположил, что сцены с актерами в костюмах боевых роботов будут смотреться эффектно в кадре.

«Я вообще-то поначалу думал, что в фильме будет сплошная компьютерная графика, а выяснилось, что актерам придется залезать в массивные костюмы и двигаться в них», — рассказал актер.