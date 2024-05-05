49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» опубликовала фото в бикини

Ева Лонгория, фото: соцсети

Актриса Ева Лонгория показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» опубликовала фотографию в соцсети.

49-летняя Ева Лонгория была запечатлена в темно-зеленом бикини с белыми и салатовыми вставками, которое дополнила черной кепкой и солнцезащитными очками. Актриса позировала вместе со своим сыном Сантьяго на пляже.

Ева Лонгория вышла замуж за бизнесмена Хосе Антонио Бастона в 2016 году. Этот брак для актрисы стал третьим. Летом 2018 года знаменитость родила мужу сына Сантьяго. После родов Ева Лонгория активно занялась спортом, чтобы быстрее привести себя в форму. Она делилась результатами похудения со своими поклонниками в социальных сетях. Звезда призналась, что строго следит за питанием и ведет здоровый образ жизни.

Недавно стало известно, что Ева Лонгория вместе с мужем и ребенком переезжает из Лос-Анджелеса в Испанию. По информации журналистов, сейчас актриса и предприниматель перевозят вещи, а также занимаются продажей своего дома в Беверли-Хиллз. Супругам пришлось снизить цену на недвижимость с $22,8 до $18,9 миллиона.