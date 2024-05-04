Саундтрек из «Криминального чтива» назван самым продаваемым на виниле

Музыкальная тема из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994) стала самым продаваемым на виниле саундтреком в Великобритании. Композиция вошла в топ-40 самых популярных в XXI столетии дисков, которые были выпущены между 1970-м и 1999 годом.
Произведение заняло 16-ю строчку рейтинга, по данным платформы Official Charts. Это единственный саундтрек, оказавшийся в списке.
В альбом Pulp Fiction: Music from the Motion Picture (так в оригинале называется тема из тарантиновской ленты) вошли рок-композиции в исполнении Дасти Спрингфилд, Эла Грина, Нила Даймонда и других артистов.
Накануне стало известно, что звезда «Гарри Поттера» выпустил альбом и разочаровал фанатов. Том Фелтон поделился с поклонниками треком под названием hOLDing On.