Саундтрек из «Криминального чтива» назван самым продаваемым на виниле

С Джоном Траволтой в фильме «Криминальное чтиво», 1994 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

Музыкальная тема из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994) стала самым продаваемым на виниле саундтреком в Великобритании. Композиция вошла в топ-40 самых популярных в XXI столетии дисков, которые были выпущены между 1970-м и 1999 годом.

Произведение заняло 16-ю строчку рейтинга, по данным платформы Official Charts. Это единственный саундтрек, оказавшийся в списке.

В альбом Pulp Fiction: Music from the Motion Picture (так в оригинале называется тема из тарантиновской ленты) вошли рок-композиции в исполнении Дасти Спрингфилд, Эла Грина, Нила Даймонда и других артистов.