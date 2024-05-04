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4 мая 2024, новость

Саундтрек из «Криминального чтива» назван самым продаваемым на виниле

Композиция вошла в топ-40 самых популярных в XXI столетии
С Джоном Траволтой в фильме «Криминальное чтиво», 1994 год
С Джоном Траволтой в фильме «Криминальное чтиво», 1994 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

Музыкальная тема из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» (1994) стала самым продаваемым на виниле саундтреком в Великобритании. Композиция вошла в топ-40 самых популярных в XXI столетии дисков, которые были выпущены между 1970-м и 1999 годом.

Произведение заняло 16-ю строчку рейтинга, по данным платформы Official Charts. Это единственный саундтрек, оказавшийся в списке.

В альбом Pulp Fiction: Music from the Motion Picture (так в оригинале называется тема из тарантиновской ленты) вошли рок-композиции в исполнении Дасти Спрингфилд, Эла Грина, Нила Даймонда и других артистов.

Накануне стало известно, что звезда «Гарри Поттера» выпустил альбом и разочаровал фанатовТом Фелтон поделился с поклонниками треком под названием hOLDing On.

Во время загрузки произошла ошибка.
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