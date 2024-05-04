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4 мая 2024, новость

Дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии после новостей о «прощании» с актером

Румер Уиллис заявила, что больной отец чувствует себя хорошо
Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску
Брюса Уиллиса выгнали из магазина за отказ надеть маску | Источник: Legion-Media.ru

Дочь актера Брюса Уиллиса Румер рассказала о его состоянии после новостей о «прощании» со страдающей от лобно-височной деменции звездой «Крепкого орешка». Актрису цитирует издание People.

«Он чувствует себя действительно хорошо. Сегодня пойду к нему в гости с дочкой Луэттой», — сказала 35-летняя Румер журналистам на благотворительном медицинском форуме Best Medicine Gala.

Уиллис уверена, что открытое рассказывание о диагнозе отца, которого решила придерживаться семья, помогает другим людям,

«Думаю, для меня в этом опыте самым невероятным стало обнаружить, как мой отец любим, и это было настолько очевидно, когда мы делились деталями о его здоровье. Если наш опыт приносит кому-нибудь надежду — что бы ни происходило в семье — если он приносит утешение кому-то другому, проходящему через подобноеа для меня это — все», — заключила Уиллис.

Накануне инсайдер сообщил, что экс-супруга Уиллиса актриса Деми Мур готовится к прощанию с ним. «Это горько, но в то же время вдохновляюще. Она восхищается Брюсом и готовится к их эмоциональному прощанию», — признался источник издания.

У Брюса Уиллиса есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Супруги воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

О том, что у Уиллиса обнаружили лобно-височную деменцию, стало известно в феврале 2023 года. Семья актера заявила, что способов лечения этой болезни сегодня не существует. Перед этим сообщалось, что из-за проблем со здоровьем Уиллис решил завершить карьеру.

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