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4 мая 2024, новость

Звезда «Сумерек» вернется в вампирском инди-фильме от режиссера «Мэнди»

Кристен Стюарт сыграет в фильме «Плоть богов» вместе с Оскаром Айзеком
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Кристен Стюарт снимется в вампирском триллере «Плоть богов» вместе со звездой «Дюны» Оскаром Айзеком. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Фильм расскажет о супружеской паре Рауле (Айзек) и Алексе (Стюарт), которая каждый вечер покидает роскошные апартаменты и погружается в ночную жизнь Лос-Анджелеса 80-х годов. Однажды герои встречают таинственную женщину, которая вовлекает их в сюрреалистичный мир гламура, гедонизма и насилия.

Режиссером проекта выступил Панос Косматос, известный по хоррору «Мэнди». За сценарий отвечал Эндрю Кевин Уокер (автор триллера «Семь» Дэвида Финчера). Как признался Косматос, создатели фильма хотят отправить зрителя в увлекательное путешествие прямиком к пульсирующему сердцу ада. Съемки проекта планируют начать уже в 2024 году.

Кристен Стюарт обрела известность после выхода первой части фильма «Сумерки» в 2008 году. Недавно актриса сыграла писательницу и политическую активистку Сьюзен Зонтаг в байопике, посвященном жизни и карьере знаменитой эссеистки. За последние несколько лет Кристен Стюарт уже играла в двух биографичных фильмах: драме «Опасная роль Джин Сиберг» про звезду культовой ленты «На последнем дыхании» Годара и байопике «Спенсер», повествующем о уик-энде, во время которого принцесса Диана решила подать на развод с принцем Чарльзом.

Ранее Кристен Стюарт пришла на премьеру фильма в смелом образе.

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