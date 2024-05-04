Энтони Хопкинс сыграет Генделя в фильме «Король Ковент-Гардена»

Лента расскажет о работе Генделя над ораторией «Мессия» в 1741 году, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером проекта выступит Эндрю Левитас, снявший биографическую драму «Великий» (2020) с Джонни Деппом. Исполнительным продюсером и музыкальным консультантом назначена звезда классического кроссовера Кэтрин Дженкинс. Автором сценария стал драматург Тим Словер. По словам Левитаса, история «Короля Ковент-Гардена» «наполнена страстью, реальным жизненным опытом во всей его красочности и неприглядности» и «поразительно актуальна сегодня».