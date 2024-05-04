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4 мая 2024, новость

Лили Коллинз объявила дату выхода четвертого сезона «Эмили в Париже»

Новый сезон комедийного сериала выйдет на Netflix частями
Кадр из сериала «Эмили в Париже» (3 сезон)
Кадр из сериала «Эмили в Париже» (3 сезон)

Netflix опубликовал видеоролик с анонсом даты выхода четвертого сезона сериала «Эмили в Париже».

В нем снялись исполнительница главной роли Лили Коллинз, а также ее коллеги по проекту Эшли ПакФилиппин Леруа-БольеКамилль Раза и Лукас Браво.

Артисты объявили, что новый сезон выйдет в двух частях, как и большинство последних проектов онлайн-кинотеатра. Например, по той же схеме состоялись премьеры эпизодов финального, шестого сезона «Короны» о британской королевской семье. Первая часть «Эмили в Париже» появится на Netflix 15 августа, а вторая — 12 сентября.

Первый сезон «Эмили в Париже» вышел на Netflix в октябре 2020-го, второй — в декабре 2021-го, третий — в декабре 2022 года. Романтическую комедию Даррена Стара, создателя сериалов «Секс в большом городе» и «Юная», не раз критиковали за стереотипизацию парижан и Франции, но это не помешало комедии с Лили Коллинз стать настоящим хитом Netflix. За шесть дней после премьеры первого сезона он набрал 117,6 млн часов просмотров и попал в десятку лучших сериалов в 93 странах.

Изначально предполагалось, что премьера четвертого сезона состоится в декабре 2023-го — об этом сообщали несколько авторитетных изданий. Съемки продолжения должны были начаться в конце лета — начале осени 2023-го, однако их пришлось заморозить из-за забастовки Гильдий актеров и сценаристов, продлившейся 118 дней.

Во время загрузки произошла ошибка.
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