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4 мая 2024, новость

Работники Каннского фестиваля пригрозили забастовкой

Сотрудники жалуются на низкие зарплаты
Канны
Канны | Источник: Legion-Media.ru

До 200 работников Каннского и других французских фестивалей пригрозили организаторам киносмотра забастовкой. Об этом сообщает Deadline.

Среди протестующих по всей Франции — киномеханики, сотрудники пресс-служб, авторы субтитров, административный и технический персонал. Они жалуются на низкие зарплаты.

Протесты инициирует группа «За экранами — мусор. Коллектив сезонных работников на кинофестивалях». Имя группы отсылает к знаменитому слогану забастовки во Франции в мае 1968 года «Под камнями — пляж». Эту кричалку использовали, чтобы поощрять разбор мостовой на булыжники.

77-й Каннский фестиваль открывается 14 мая. В жюри основного конкурса вошли девять кинематографистов, пять из которых — женщины. Смотр возглавит американская режиссер Грета Гервиг («Барби»).

Известно, что американская актриса Мэрил Стрип будет удостоена почетной награды «Золотая пальмовая ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале.

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