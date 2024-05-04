Работники Каннского фестиваля пригрозили забастовкой

До 200 работников Каннского и других французских фестивалей пригрозили организаторам киносмотра забастовкой. Об этом сообщает Deadline.

Среди протестующих по всей Франции — киномеханики, сотрудники пресс-служб, авторы субтитров, административный и технический персонал. Они жалуются на низкие зарплаты.

Протесты инициирует группа «За экранами — мусор. Коллектив сезонных работников на кинофестивалях». Имя группы отсылает к знаменитому слогану забастовки во Франции в мае 1968 года «Под камнями — пляж». Эту кричалку использовали, чтобы поощрять разбор мостовой на булыжники.

77-й Каннский фестиваль открывается 14 мая. В жюри основного конкурса вошли девять кинематографистов, пять из которых — женщины. Смотр возглавит американская режиссер Грета Гервиг («Барби»).