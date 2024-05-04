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4 мая 2024, новость

Райан Гослинг рассказал, почему недоволен самой известной сценой «Ла-Ла Ленда»

Актер указал на свою ошибку на постере фильма

Актер Райан Гослинг рассказал, почему недоволен самой известной сценой фильма «Ла-Ла Ленд», принесшего ему номинацию на «Оскар». Об этом он сообщил в интервью изданию WSJ.

43-летний Гослинг указал на ошибку, которая попала на постер фильма — во время танца с Эммой Стоун он не распрямил руку, а оставил согнутой.

«Я не знал, что кадр отправится на постер. Нам нужно было поднять руки, и я подумал, что будет круто сделать рукой вот так», — объяснил он.

По словам актера, его решение «уничтожило энергию» сцены.

Накануне Райан Гослинг показал лицо на фоне слухов о новой пластике.

Во время загрузки произошла ошибка.
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