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3 мая 2024, новость

Российский кинопрокат остался недоволен акцией «Месяц без пираток»

«Бюллетень кинопрокатчика»: кинотеатры провели субботники вместо показа пиратских фильмов

Представители российских кинотеатров рассказали об итогах акции «Месяц без пираток», предложенной Ассоциацией владельцев кинотеатров. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В рамках этой акции кинотеатры-участники отказались от демонстрации пиратских фильмов в рамках так называемого «предсеансового обслуживания».

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из представителей российского кинопроката отметил, что от отказа от «пираток» должна была выиграть прежде всего отечественная семейная фантастическая картина «Сто лет тому вперед». Однако, добавил он, аудитория этой картины «подрассыпалась».

«Май и апрель всегда исторически были провальными месяцами. В прошлом году сложилась обратная ситуация, “Вызов” более-менее сработал, и никто из показчиков особо не роптал», — сказал инсайдер.

Другие анонимные участники акции остались крайне недовольны ее итогами.

«По моим наблюдениям, не только мы недовольны антипиратскими каникулами, особенно на фоне результатов “Ста лет тому вперед”. Некоторым многозальникам, насколько я знаю, ничего не осталось, как использовать период майских праздников для реконструкции», — рассказал источник, добавив, что эти кинотеатры закрыли на мойку часть залов, поменяли кресла и лампы — то есть использовали эти выходные для проведения субботника.

Накануне стало известно, что картина «Сто лет тому вперед» после премьеры собрала в два раза меньше денег, чем ожидалось.

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