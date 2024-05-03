58-летняя Элизабет Херли в крошечном бикини позавтракала в бассейне на Мальдивах

Элизабет Херли, фото: соцсети

Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала в соцсети фотографии с отдыха на Мальдивах.

58-летняя Элизабет Херли решила начать утро в отпуске с завтрака в бассейне. Ей подготовили поднос с разными блюдами и спустили на воду. Элизабет Херли сняла процесс на видео. Она позировала в крошечном леопардовом бикини и солнцезащитных очках. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала легкий макияж.

В 2005 году Элизабет Херли запустила собственный бренд купальников. Дизайн всех моделей для Elizabeth Hurley Beach актриса придумывает сама. Она регулярно появляется в них в соцсетях, а также снимается для их рекламы.

«Я решила заняться пляжной одеждой не только потому, что всегда была одержима одеждой для отдыха, но и потому, что это та область, где женщины, независимо от формы или размера, могут либо выглядеть потрясающе, либо никак. Я хотела разработать курортные коллекции, которые заставят женщин чувствовать себя великолепно в любом возрасте», — рассказывала Элизабет Херли.