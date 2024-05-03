Фильм на вечер: стильный боевик в духе «Джона Уика»

Отсидев срок, молодой индиец оказывается посреди жестоких улиц Мумбаи. Его единственная цель — отомстить за свою разрушенную деревню и мать, погибшую много лет назад из-за шефа полиции и духовного гуру, ставшего теперь крупной политической фигурой. Для этого он участвует в кровопролитных кулачных боях под псевдонимом Манкимэн.
Чтобы подобраться к своим жертвам, герой устраивается официантом в элитный клуб, где властвуют деньги и порок. Но со временем он обнаруживает, что для достижения цели нужно нечто большее, чем решительность, упрямство и изобретательность.
«Манкимэн» — дебютная режиссерская работа звезды «Миллионера из трущоб» Дева Пателя, перенесшего в свой криминальный экшен-триллер то лучшее, что есть в жанре, включая цитаты из «Джона Уика» и динамично поставленные бои, приправленные этническим колоритом, юмором и щепоткой сюрреализма.
Сам Патель невероятно эффектен в главной роли, с пугающей убедительностью и бешеной энергетикой он играет жажду мести — и вместе с тем обезоруживает проникновенной драмой своего героя.