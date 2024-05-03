Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
3 мая 2024, новость

Звезда «Гарри Поттера» выпустил альбом и разочаровал фанатов

Том Фелтон поделился с поклонниками треком под названием hOLDing On
Том Фелтон
Том Фелтон | Источник: Алексей Молчановский

36-летний британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, выпустил свой музыкальный альбом и был раскритикован фанатами. На это обратила внимание газета Daily Mail.

Звезда «Гарри Поттера» поделился треком под названием hOLDing On. В песне Фелтон называется себя «просто парнем на скейтборде».

«Я все еще заставляю твое сердце пропускать удары, как и когда тебе было 17», — говорится в одной из строчек композиции. Поклонники «Гарри Поттера» предположили, что слова являются отсылкой к актрисе Эмме Уотсон, которая ранее признавалась, что в подростковые годы была влюблена в актера.

«Мне нужно, чтобы тот, кто продолжает говорить Тому Фелтону, что он может петь, немедленно остановился и заставил его пойти на настоящую работу», — написал один из слушателей. «Я реально восхищаюсь тем, что ты делаешь музыку, даже если музыка этого не хочет», — добавил второй. «Тот факт, что Том Фелтон делает музыку, без всякой иронии, испортил мне вечер», — высказался третий.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
Саманта Дэвис
Умерла актриса из «Гарри Поттера» Саманта Дэвис
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и философский камень
Селена Гомес
Селену Гомес сравнили с Долорес Амбридж из «Гарри Поттера»
Том Фелтон
Том Фелтон
Tom Felton
Гарри Поттер и орден Феникса
Мириам Маргулис в фильме «Гарри Поттер и тайная комната»
Профессор Стеббль высмеяла взрослых фанатов «Гарри Поттера»
Гарри Поттер и тайная комната
Гарри Поттер и Принц-полукровка
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I»
Раскрыты подробности о съемках сериала «Гарри Поттер»
Гарри Поттер и кубок огня
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
Фаната Гарри Поттера с палочкой приняли за преступника с ножом
Дэниэл Рэдклифф и Гари Олдман в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Звезда «Гарри Поттера» назвал свою работу в фильме посредственной
Гарри Поттер и Орден Феникса
В каком порядке смотреть «Гарри Поттера»
Фантастические твари 2
Режиссер «Гарри Поттера» захотел «завязать» со спин-оффами франшизы
Дэниэл Рэдклифф
Рэдклифф снимет фильм о пострадавшем на съемках «Гарри Поттера» дублере
Джоан Роулинг
Автор «Гарри Поттера» заявила о готовности отсидеть в тюрьме за нетолерантность
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Warner Bros. получила многомиллионный иск из-за палочки Гарри Поттера
Дэниэл Рэдклифф
Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф высказался об отцовстве
Майкл Гэмбон
Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон
Бонни Райт
Звезда «Гарри Поттера» родила первенца
Дэниэл Рэдклифф
Звезда «Гарри Поттера» сыграет «секретную роль» в «Дэдпуле 3»
Дэниэл Рэдклифф
Рэдклифф назвал странным свое появление в новом сериале о Гарри Поттере
Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»
Назван лучший фильм с детьми в главных ролях
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон объяснила, почему ушла из кино
Джим Бродбент в фильме «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Актер «Гарри Поттера» поддержал Джоан Роулинг после призывов к бойкоту нового шоу
Кадр из тизера сериала по «Гарри Поттеру»
Фанаты «Гарри Поттера» нашли новый недостаток будущего сериала
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Стало известно о планах снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере
Платформа 9 3/4
В Японии появится платформа 9 3/4 из «Гарри Поттера»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II»
Новости о работе над новым фильмом про Гарри Поттера опровергли
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
СМИ: Warner Bros. работает над новой франшизой про Гарри Поттера
Стивен Спилберг
Спилберг признался, что рад своему отказу от съемок «Гарри Поттера»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Звезда «Гарри Поттера» высказался о перезапуске франшизы
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
В России создадут альтернативу «Гарри Поттеру» и «Властелину колец»
Рэйф Файнс в роли Волан-де-Морта
Рэйф Файнс выразил готовность вернуться к роли Волан-де-Морта
Дэниэл Рэдклифф в образе Гарри Поттера
Дэниэл Рэдклифф использовал фото Кэмерон Диаз на съемках «Гарри Поттера»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана»
Звезда «Гарри Поттера» рассказал о штрафах за смех во время съемок
Робби Колтрейн в фильме «Гарри Поттер и философский камень»
Фанаты Гарри Поттера почтили память исполнителя роли Хагрида
Джоан Роулинг
Роулинг объяснила, почему не снялась в спецвыпуске «Гарри Поттера»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Принц-полукровка»
«Гарри Поттер» может получить спин-офф
Дэниэл Рэдклифф в фильме «Странный: История Эла Янковича»
Звезда «Гарри Поттера» изменился до неузнаваемости для роли
Кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Франшизу «Фантастические твари» могут закрыть из-за скандалов
Дэниэл Рэдклифф
Рэдклифф ответил на вопрос о возвращении к роли Гарри Поттера
Эмма Уотсон
20-летие поттерианы: как сейчас выглядят звезды «Гарри Поттера»
Эмма Уотсон и Том Фелтон в спецвыпуске «Гарри Поттера»
Эмма Уотсон рассказала о чувствах к коллеге по «Гарри Поттеру»
Джоан Роулинг
Джоан Роулинг не стали вырезать из спецэпизода «Гарри Поттера»
Андрей Ярославцев
Умер «голос Дамблдора»
Том Фелтон
Звезду «Гарри Поттера» в Москве встретили сотни фанатов
Том Фелтон
Звезда «Гарри Поттера» примет участие в фестивале в Москве
Кадр из спецвыпуска «Гарри Поттера»
Появился первый кадр спецэпизода со звездами «Гарри Поттера»
Джоан Роулинг
Джоан Роулинг не пригласили на двадцатилетие «Гарри Поттера»
Руперт Гринт, Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон в фильме «Гарри Поттер и философский камень»
Звезды «Гарри Поттера» воссоединятся на экране
Том Фелтон в образе Гарри Поттера
Сыгравший Драко Малфоя актер показал себя в образе Гарри Поттера
Дэниэл Рэдклифф
Дэниэл Рэдклифф назвал необычное условие для съемок в «Форсаже»
Том Фелтон
Звезда «Гарри Поттера» прокомментировал поражение Англии на Евро
Новые трейлеры
Кадр из мультфильма «Стекольщик»
Стекольщик
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Паб 'Старый дуб'»
Паб «Старый дуб»
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Резидент»
Резидент
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Ли»
Ли
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Эрик»
Эрик
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Презумпция невиновности»
Презумпция невиновности
Тизер (англ.)
Муфаса: Король Лев
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Каждый мечтает о собаке
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь