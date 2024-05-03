Звезда «Гарри Поттера» выпустил альбом и разочаровал фанатов

Том Фелтон | Источник: Алексей Молчановский

36-летний британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, выпустил свой музыкальный альбом и был раскритикован фанатами. На это обратила внимание газета Daily Mail.

Звезда «Гарри Поттера» поделился треком под названием hOLDing On. В песне Фелтон называется себя «просто парнем на скейтборде».

«Я все еще заставляю твое сердце пропускать удары, как и когда тебе было 17», — говорится в одной из строчек композиции. Поклонники «Гарри Поттера» предположили, что слова являются отсылкой к актрисе Эмме Уотсон, которая ранее признавалась, что в подростковые годы была влюблена в актера.