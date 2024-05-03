Ярмольник опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Леонид Ярмольник

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник в беседе с «Известиями» опроверг сообщения о том, что у него и его супруги Оксаны появились проблемы со здоровьем.

«Все живы-здоровы», — заявил он.

Ранее сообщалось, что у артиста развились проблемы с желудком, артрит и пансинусит, а вслед за ним на хроническое заболевание сердца стала жаловаться его жена.

В апреле этого года СМИ также сообщали об экстренной госпитализации Ярмольника и его супруги. Актер опроверг слухи и в интервью подчеркнул, что с ними все в порядке, он продолжает работу, ходит на репетиции.