Нетипичная драма про конец света: зачем смотреть «Всемирный потоп» с Камбербэтчем

О чем фильм «Всемирный потоп»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356675&hash=07a36d447656126d&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На Великобританию обрушиваются рекордные ливни, Лондон уходит под воду, и родителям Зеба, только что появившегося на свет малыша, приходится искать убежище в деревне у дедушки и бабушки. Ситуация накаляется, еды становится все меньше, люди вокруг дичают.

Обстоятельства разделяют отца и мать Зеба. Мама вместе с ребенком присоединяется к общине, живущей на уединенном острове в относительном достатке и покое, но продолжает надеяться, что когда-нибудь сумеет разыскать мужа и вернуться домой.

Зачем смотреть

«Всемирный потоп» — не фильм-катастрофа, не триллер и даже не лента о выживании. В первую очередь это драма, посвященная материнству, а также привязанностям, боли расставания и проживанию травмы.

Конец света в данном случае всего лишь бэкграунд, и авторы даже умудряются разглядеть в нем специфическую мрачную красоту. В «Потопе» предсказуемо много воды, а еще холмов, сосен, неба; это сдержанное, хмурое, но привлекательное кино. Как говорит сама героиня, когда возвращается в пустовавший месяцы и пришедший за это время в упадок дом, «все равно красиво».

Кадр из фильма «Всемирный потоп»

Однако даже очень эффектный фон не спасет драму с неудачными актерскими работами, но у «Потопа» в этом смысле все в порядке. Сыгравшая мать Джоди Комер безупречна. Как и авторы фильма, она использует сдержанную палитру, но умудряется продемонстрировать широкий спектр эмоций.

Актеры второго плана — Джоэль Фрай в роли отца, Бенедикт Камбербэтч и Кэтрин Уотерстон, исполнившие встретившихся на пути главной героини персонажей, — тоже хороши. Каждому из них удалось установить эмоциональную связь с Комер, благодаря чему в целом довольно нечетко обозначенные отношения персонажей начинают казаться живыми и естественными. Особенно это заметно в непродолжительной, но запоминающейся сцене с участием Камбербэтча, где герои, подогретые водкой, устраивают внезапную постапокалиптическую дискотеку, чтобы хотя бы на пять минут забыть о невзгодах.

Почему можно не смотреть

«Всемирный потоп», скорее всего, придется по вкусу фанатам «Монстров» Гарета Эдвардса или «Клона» Райли Стернса, но разочарует поклонников традиционного жанрового кино. Последним лента может показаться заторможенной, бесформенной и абстрактной.