Трейлер дня: Камбербэтч общается с игрушечным монстром

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356852&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел первый трейлер драматического мини-сериала «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

События шестисерийного фильма разворачиваются в Нью-Йорке 1980-х годов. У Винсента, известного кукольника и создателя популярного телевизионного шоу для детей, пропадает девятилетний сын. Полиция сбивается с ног, но следов мальчика не находит.

Среди рисунков сынишки Винсент обнаруживает изображение синего чудовища. Терзаемый чувством вины, он решает создать такую же игрушку и показать в своей передаче. Увидев придуманного им монстра, сын вернется, — полагает безутешный отец.

Постановщицей картины стала Люси Форбс, снявшая «Будет больно».

Вместе со звездой «Доктора Стрэнджа» в сериале приняла участие Габи Хоффманн.