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3 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Камбербэтч общается с игрушечным монстром

В сериале «Эрик» британский актер сыграл кукольника, потерявшего сына
Во время загрузки произошла ошибка.

Вышел первый трейлер драматического мини-сериала «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.

События шестисерийного фильма разворачиваются в Нью-Йорке 1980-х годов. У Винсента, известного кукольника и создателя популярного телевизионного шоу для детей, пропадает девятилетний сын. Полиция сбивается с ног, но следов мальчика не находит.

Среди рисунков сынишки Винсент обнаруживает изображение синего чудовища. Терзаемый чувством вины, он решает создать такую же игрушку и показать в своей передаче. Увидев придуманного им монстра, сын вернется, — полагает безутешный отец.

Постановщицей картины стала Люси Форбс, снявшая «Будет больно».

Вместе со звездой «Доктора Стрэнджа» в сериале приняла участие Габи Хоффманн.

Сериал «Эрик» выйдет на платформе Netflix 30 мая.

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