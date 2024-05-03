Трейлер дня: Камбербэтч общается с игрушечным монстром

Вышел первый трейлер драматического мини-сериала «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли.
События шестисерийного фильма разворачиваются в Нью-Йорке 1980-х годов. У Винсента, известного кукольника и создателя популярного телевизионного шоу для детей, пропадает девятилетний сын. Полиция сбивается с ног, но следов мальчика не находит.
Среди рисунков сынишки Винсент обнаруживает изображение синего чудовища. Терзаемый чувством вины, он решает создать такую же игрушку и показать в своей передаче. Увидев придуманного им монстра, сын вернется, — полагает безутешный отец.
Постановщицей картины стала Люси Форбс, снявшая «Будет больно».
Вместе со звездой «Доктора Стрэнджа» в сериале приняла участие Габи Хоффманн.
Сериал «Эрик» выйдет на платформе Netflix 30 мая.