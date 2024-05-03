Звезда «Реальных пацанов» преобразилась и удивила поклонников

Марина Федункив опубликовала в соцсетях видео, на котором предстала с новым цветом волос.
«Рубрика “шоппинг с полиглотом”», — подписала видео, снятое в супермаркете, звезда сериала «Реальные пацаны».
Поклонники отметили, что актриса заметно похудела, помолодела и похорошела, а также, что ей очень идет новый цвет волос.
Впрочем, некоторые комментаторы заявили, что Федункив чересчур увлеклась пластикой. Кто-то даже сравнил ее с Надеждой Бабкиной, которую тоже критикуют за чрезмерную любовь к пластическим операциям. «Ботокс на все лицо», «Что-то даже не узнала», «Потеряла ту изюминку, что была у Марины Федункив», «Не узнала, чужое лицо», — писали пользователи сети.
Напомним, Марина Федункив получила известность благодаря сериалу «Реальные пацаны», где она сыграла маму главного героя Коляна (Николай Наумов). Позже актриса стала принимать участие в различных юмористических проектах, в том числе в Comedy Woman.
Недавно Марина Федункив назвала нравящиеся мужу-итальянцу черты русских.