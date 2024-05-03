Звезда «Реальных пацанов» преобразилась и удивила поклонников

Марина Федункив опубликовала в соцсетях видео, на котором предстала с новым цветом волос.

<div id="vk_post_-122141110_30063"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?171"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30063", -122141110, 30063, 'oRwTN1vvev5A3iVR8TGHFhWr'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рубрика “шоппинг с полиглотом”», — подписала видео, снятое в супермаркете, звезда сериала «Реальные пацаны».

Поклонники отметили, что актриса заметно похудела, помолодела и похорошела, а также, что ей очень идет новый цвет волос.

Впрочем, некоторые комментаторы заявили, что Федункив чересчур увлеклась пластикой. Кто-то даже сравнил ее с Надеждой Бабкиной, которую тоже критикуют за чрезмерную любовь к пластическим операциям. «Ботокс на все лицо», «Что-то даже не узнала», «Потеряла ту изюминку, что была у Марины Федункив», «Не узнала, чужое лицо», — писали пользователи сети.

Напомним, Марина Федункив получила известность благодаря сериалу «Реальные пацаны», где она сыграла маму главного героя Коляна (Николай Наумов). Позже актриса стала принимать участие в различных юмористических проектах, в том числе в Comedy Woman.