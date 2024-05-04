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4 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Сериал на выходные: блистательная комедия об успехе и природе юмора

Рекомендуем обратить внимание на сериал «Хитрости» с едкими и небанальными шутками и великолепным актерским дуэтом
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Дела легендарной актрисы стендап-комедии Деборы Вэнс на первый взгляд обстоят неплохо: ее великолепный особняк заставлен антиквариатом, а весь Лас-Вегас увешан афишами концертов. Но в последнее время у звездной комикессы с материалом что-то не ладится. 

Чтобы победить творческий кризис и стать актуальнее, Дебора берет в помощницы безработную сценаристку Аву двадцати с лишним лет (Ханна Эйнбиндер).

Отношения самодовольной привилегированной дивы и циничной хипстерки складываются нервно, но не скучно. Когда Ава старается побольнее уколоть шуткой, Дебора отвечает ядовитой остротой.

Героиням предстоит пройти долгий и весьма уморительный путь от полного неприятия до трогательной дружбы. Тогда в королеве юмора и обнаружится почти детская уязвимость, а дерзкая зумерка сумеет время от времени быть ответственнее.

Сыгравшая звезду стендапа Джин Смарт — сердце сериала «Хитрости». Для нее этот проект стал ренессансом и заслуженным триумфом после сорока лет голливудской карьеры. В третьем сезоне, стартовавшем 2 мая, ее героиня предстает на пике славы. Но впереди у Деборы — еще целая гряда непокоренных вершин, а значит, без токсично-дружеской поддержки Авы не обойтись.

Хитрости
7.4
Хитрости
2021/США18+драмакомедия
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