Сериал на выходные: блистательная комедия об успехе и природе юмора

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356859&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Дела легендарной актрисы стендап-комедии Деборы Вэнс на первый взгляд обстоят неплохо: ее великолепный особняк заставлен антиквариатом, а весь Лас-Вегас увешан афишами концертов. Но в последнее время у звездной комикессы с материалом что-то не ладится.

Чтобы победить творческий кризис и стать актуальнее, Дебора берет в помощницы безработную сценаристку Аву двадцати с лишним лет (Ханна Эйнбиндер).

Отношения самодовольной привилегированной дивы и циничной хипстерки складываются нервно, но не скучно. Когда Ава старается побольнее уколоть шуткой, Дебора отвечает ядовитой остротой.

Героиням предстоит пройти долгий и весьма уморительный путь от полного неприятия до трогательной дружбы. Тогда в королеве юмора и обнаружится почти детская уязвимость, а дерзкая зумерка сумеет время от времени быть ответственнее.

Сыгравшая звезду стендапа Джин Смарт — сердце сериала «Хитрости». Для нее этот проект стал ренессансом и заслуженным триумфом после сорока лет голливудской карьеры. В третьем сезоне, стартовавшем 2 мая, ее героиня предстает на пике славы. Но впереди у Деборы — еще целая гряда непокоренных вершин, а значит, без токсично-дружеской поддержки Авы не обойтись.