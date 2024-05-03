Сальма Хайек в страстном образе появилась на обложке журнала

Сальма Хайек приняла участие в фотосессии для майского номера журнала Vogue Arabia. 57-летняя актриса примерила страстные и женственные образы.
Так, на первой обложке звезда фильма «Фрида» появилась в черном кожаном обтягивающем платье с изображением красной большой розы. Для второй обложки она примерила бордовое облегающее платье, расшитое пайетками, а для третьей — черное платье с глубоким декольте.
Главный редактор журнала Мануэль Арно отметил, что актриса стала героиней нового номера потому, что она ценит справедливость и считает важным говорить о жизни арабов в современном мире. Кроме того, Сальма Хайек имеет ливанские корни по линии отца, а ее имя — арабского происхождения. В переводе оно означает «мир и безопасность».
«Одна из ее цитат, которая тронула меня больше всего, гласит: “У арабов есть почти неповторимая страсть к жизни, которая постоянно подвергается испытаниям”», — отметил Арно.
Интересно, что интервью у актрисы брала ее близкая подруга, актриса Пенелопа Крус. В беседе они вспомнили, как однажды чудом избежали смерти при перелете. Также они обсудили, что порой им предлагали одни и те же роли, но актрисы никогда из-за этого не соперничали и не ссорились.
«Людям было трудно понять, как две женщины, которые со стороны могли бы показаться соперницами, были так близки. И мы до сих пор таковы!» — заключила Сальма Хайек.