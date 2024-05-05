Смотрим дома: 4 новых сериала недели

«Дядя Леша»

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Трогательная комедия с Тимофеем Трибунцевым в роли прекраснодушного дворника, по ночам совершающего воровские налеты на дома плохишей-богачей. Награбленное, все до копеечки, дядя Леша пускает на нужды детского дома, где метет дорожки. Однажды припасенные им драгоценности обнаруживают самые отвязные воспитанники. У дяди Леши не находится другого выхода, кроме как взять хитрых подростков в сообщники.

Дядя Леша 2024 / Россия 16+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

Благородный и растерянный герой Трибунцева наследует Юрию Деточкину, гениально сыгранному Иннокентием Смоктуновским в фильме «Берегись автомобиля». Но вселенная «Дяди Леши» не ограничивается историей доброго преступника. Интересны и приключения детдомовцев, и линия жизни директрисы в исполнении Анны Уколовой, которая даже сквозь слой гротескного грима (чего стоит парик и наклеенная бородавка) показывает пронзительную драму женского одиночества.

«Я знаю, кто тебя убил»

Тихий и спокойный сисадмин Герман тяжело переживает гибель любимой сестры Евы. По официальной версии, девушка покончила с собой. Но брат убежден, что в смерти Евы виноват ее муж Олег. Даже спустя несколько лет мужчина не может выкинуть эту мысль из головы. И когда Олег вновь объявляется в его жизни, Герман крадет его трехлетнюю дочку.

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«Татуировщик из Освенцима»

Основанный на реальных событиях мини-сериал рассказывает о Людвиге Соколове, во время Второй мировой оказавшемся в концлагере и получившем работу татуировщика. Однажды перед ним предстала девушка Гита, на руке которой он выбил номер «32407». Людвиг и Гита влюбились друг в друга, и им даже удалось спастись.

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Спустя много лет Соколов поделился воспоминаниями с писательницей Хезер Моррис, а та написала роман, ставший международным бестселлером. Сериал «Татуировщик из Освенцима» — экранизация этой книги. Пожилого героя играет почти неузнаваемый в гриме Харви Кейтель. Звезда «Шершней» Мелани Лински исполнила роль Хезер Моррис.

«Мужчина в полный рост»

Чарльз Крокер — крупнейший девелопер Атланты, но его бизнес повис на волоске. На протяжении шести эпизодов магнату недвижимости предстоит отбиваться от кредиторов, разруливать семейные неприятности и, судя по всему, справляться с возрастным кризисом. Несмотря на все преграды, герой, которому перевалило за шестьдесят, находит внутренние силы начать жизнь с чистого листа.