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3 мая 2024, новость

Сценарист вспомнил о сложностях работы с Федором Бондарчуком

Андрей Золотарев вспомнил, как они вместе создавали фильм «Притяжение»
Андрей Золотарев
Андрей Золотарев | Источник: PersonaStars

Сценарист Андрей Золотарев в интервью изданию The Voice рассказал, как он работал с режиссером Федором Бондарчуком над созданием фантастического фильма «Притяжение», который вышел в прокат в 2017 году. Кинематографист отметил, что этот проект стал одним из самых сложных в его карьере. Они вместе с режиссером долго думали, стоит ли его вообще выпускать в прокат.

«Мы вообще не до конца были убеждены, что его надо делать и что он вообще куда-то пойдет. Задавались постоянно вопросом, кому нужна такая дорогая фантастика. Проект был на грани срыва. Очень тяжело было над ним работать», — признался сценарист.

Напомним, Андрей Золотарев — один из самых востребованных сценаристов в отечественном кинематографе. Он также написал сценарии для таких проектов, как «Лед», «Слово пацана. Кровь на асфальте». Фантастическая картина «Сто лет тому вперед», которая недавно вышла в широкий прокат, — одна из последних работ Андрея Золотарева.

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