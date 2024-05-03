Сценарист вспомнил о сложностях работы с Федором Бондарчуком

Андрей Золотарев | Источник: PersonaStars

Сценарист Андрей Золотарев в интервью изданию The Voice рассказал, как он работал с режиссером Федором Бондарчуком над созданием фантастического фильма «Притяжение», который вышел в прокат в 2017 году. Кинематографист отметил, что этот проект стал одним из самых сложных в его карьере. Они вместе с режиссером долго думали, стоит ли его вообще выпускать в прокат.

«Мы вообще не до конца были убеждены, что его надо делать и что он вообще куда-то пойдет. Задавались постоянно вопросом, кому нужна такая дорогая фантастика. Проект был на грани срыва. Очень тяжело было над ним работать», — признался сценарист.