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3 мая 2024, новость

54-летний Мэттью Макконахи с женой снялись для шуточной рекламы

Актер принял участие в рекламе для бренда органической текилы

Голливудский актер Мэттью Макконахи с женой, дизайнером Камилой Алвес, снялся в шуточном рекламном ролике для бренда органической текилы Pantalones.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале ролика пара позировала в форме для игры в пиклбол. Актер был одет в футболку-поло и брюки, а дизайнер — в свитшот и юбку.

«Твоя лучшая подача за день», — иронично заявил актер. А в завершении видео оба остались без брюк и юбки, а их ноги закрыли размытыми квадратами.

«Мы ценим нашу текилу, а не наши штаны», — заключили Мэттью Макконахи и Камила Алвес.

Мэттью Макконахи встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья Макконахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес Макконахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес Макконахи (родился 28 декабря 2012 года).

Ранее Мэттью Макконахи впервые за пять лет вышел в свет со своей семьей.

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