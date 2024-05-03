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3 мая 2024, новость

Звезда «Ворониных» заявила, что ее не позвали на съемки сиквела

Мария Ильюхина обвинила создателей сериала в предательстве
Мария Ильюхина
Мария Ильюхина

Мария Ильюхина, сыгравшая Машу Воронину в сериале «Воронины», сообщила поклонникам, что ее не пригласили на съемки в сиквеле проекта, получившем название «Костя-Вера». Актриса призналась, что узнала о продолжении, когда оно было уже в производстве.

Больше всего, по словам актрисы, ее расстроило то, что она увидела рефренс со своей фотографией и объявлением о поисках актрисы на ее роль. Ильюхина сказала, что с радостью вернулась бы на съемочную площадку и очень расстроена из-за сложившейся ситуации.

«Это большое предательство по отношению ко мне. Я знаю, что огромное количество людей очень ждали моего возвращения. Мои дорогие, я была бы только рада, но, как видите, шоу-бизнес — очень интересная штука, не всегда все зарабатывается талантом…» — написала в соцсетях актриса.

Она добавила, что прочитала сценарий, который ей кто-то прислал, и узнала, что сюжетная линия строится на ее персонаже.

Напомним, Мария Ильюхина прославилась в 2009 году, когда ее утвердили на главную роль в сериале «Воронины». В проекте девушка сыграла Марию Воронину, старшую дочь Кости (Георгий Дронов) и Веры (Екатерина Волкова) Ворониных. 

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