Звезда «Ворониных» заявила, что ее не позвали на съемки сиквела

Мария Ильюхина, сыгравшая Машу Воронину в сериале «Воронины», сообщила поклонникам, что ее не пригласили на съемки в сиквеле проекта, получившем название «Костя-Вера». Актриса призналась, что узнала о продолжении, когда оно было уже в производстве.
Больше всего, по словам актрисы, ее расстроило то, что она увидела рефренс со своей фотографией и объявлением о поисках актрисы на ее роль. Ильюхина сказала, что с радостью вернулась бы на съемочную площадку и очень расстроена из-за сложившейся ситуации.
«Это большое предательство по отношению ко мне. Я знаю, что огромное количество людей очень ждали моего возвращения. Мои дорогие, я была бы только рада, но, как видите, шоу-бизнес — очень интересная штука, не всегда все зарабатывается талантом…» — написала в соцсетях актриса.
Она добавила, что прочитала сценарий, который ей кто-то прислал, и узнала, что сюжетная линия строится на ее персонаже.
Напомним, Мария Ильюхина прославилась в 2009 году, когда ее утвердили на главную роль в сериале «Воронины». В проекте девушка сыграла Марию Воронину, старшую дочь Кости (Георгий Дронов) и Веры (Екатерина Волкова) Ворониных.