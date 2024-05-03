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3 мая 2024, новость

Элизабет Мосс вспомнила о съемках с Джоли и Райдер

Актриса заявила о конкуренции коллег на съемках «Прерванной жизни»
Вайнона Райдер и Анджелина Джоли в фильме «Прерванная жизнь»
Вайнона Райдер и Анджелина Джоли в фильме «Прерванная жизнь» | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Элизабет Мосс на шоу «Давайте поговорим за кадром с Келли Рипа» рассказала о противостоянии Анджелины Джоли и Вайноны Райдер на съемках фильма «Прерванная жизнь».

«Было два клана. Это был лагерь Вайноны Райдер и лагерь Анджелины Джоли. Я была в лагере Вайноны Райдер, а лагерь Анджелины Джоли был действительно мощным. Это были крутые девчонки», — вспомнила Мосс.

По словам артистки, банда Джоли немного пугала ее тем, что там были только самые классные девушки. Актриса даже не надеялась попасть к ней в компанию. Мосс заметила, что после съемок общалась с Джоли, однако во время работы над проектом контакт с коллегой казался ей невероятно пугающим.

«Я никогда не поднимала этот вопрос, и я уверена, что она все равно понятия не имеет, о чем я говорю. Я определенно не была достаточно крута, чтобы быть в ее лагере», — вспомнила Мосс.

Ранее Элизабет Мосс получила травму позвоночника на съемках

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