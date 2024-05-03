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3 мая 2024, новость

Варлей объяснила, почему не хотела смотреть ремейк «Кавказской пленницы»

Актриса призналась, что испытывала ревность
Наталья Варлей в роли Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
Наталья Варлей в роли Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Наталья Варлей, которая сыграла главную роль в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» Леонида Гайдая, рассказала PROZvezd, почему ремейки советской классики не пользуются успехом.

«Отсутствие идей, хорошего сценария плодит кучу жалких фильмов. Очень долго не хотела смотреть ремейк “Кавказской пленницы”, потому что ревновала. А когда посмотрела, поняла — ревновать не к чему. Сценарий — не смешной. И все остальное — тоже. Ревновать к новой Нине — Насте Задорожной — смешно», — высказалась Варлей.

По словам артистки, с такой же ревностью она смотрит и новую «Гостью из будущего». Варлей отметила, что ей очень нравилась исполнительница роли Алисы в советском фильме, Наталья Мурашкевич.

По мнению актрисы, многие фильмы сейчас снимаются исключительно ради денег, а не ради зрителя. Она раскритиковала и «Вий» 2014 года, добавив, что актер Андрей Харитонов, скончавшийся в 2019 году, и вовсе уснул на просмотре картины в кино.

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