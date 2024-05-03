Варлей объяснила, почему не хотела смотреть ремейк «Кавказской пленницы»

Наталья Варлей в роли Нины в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» | Источник: Legion-Media.ru

«Отсутствие идей, хорошего сценария плодит кучу жалких фильмов. Очень долго не хотела смотреть ремейк “Кавказской пленницы”, потому что ревновала. А когда посмотрела, поняла — ревновать не к чему. Сценарий — не смешной. И все остальное — тоже. Ревновать к новой Нине — Насте Задорожной — смешно», — высказалась Варлей.

По словам артистки, с такой же ревностью она смотрит и новую «Гостью из будущего». Варлей отметила, что ей очень нравилась исполнительница роли Алисы в советском фильме, Наталья Мурашкевич.