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3 мая 2024, новость

Актер Жан Рено выпустит свой первый шпионский роман

Звезда фильма «Леон» выпустит свой роман «Эмма» 16 мая
Жан Рено
Жан Рено | Источник: Alloverpress

Французский актер Жан Рено выпустит свой первый шпионский роман «Эмма» 16 мая. Об этом сообщает газета Le Fifaro.

«Мне необходимо было написать этот роман — это вызов, данный самому себе. Я всегда любил необыкновенные и романтические человеческие истории», — сказал он.

Издатель книги рассказал, что в произведении речь идет об истории молодой женщины, которая ведет спокойную жизнь, но внезапно «погружается в беспощадный мир шпионажа». По его словам, героиня, будучи массажисткой из французского региона Бретань, отправится в султанат Оман, где столкнется с «загадочным делом высшей важности».

Ранее стало известно, что Жан Рено снимется в эротическом триллере с Николь Кидман

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