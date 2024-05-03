Брэда Питта с возлюбленной засняли на отдыхе в Санта-Барбаре

Брэд Питт с Инес де Рамон | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт вместе с возлюбленной Инес де Рамон отправился на отдых в Санту-Барбару. Об этом сообщает People.

Пару заметили на утренней прогулке по пляжу в Калифорнии. На одной из фотографий 60-летний Питт обнимал 31-летнюю Инес де Рамон. Они были одеты в одинаковые льняные наряды. Поверх платья с разрезом до бедра Инес де Рамон надела утепленный жилет, а в руках держала чашку с кофе.

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон».