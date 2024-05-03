Брэда Питта с возлюбленной засняли на отдыхе в Санта-Барбаре

Голливудский актер Брэд Питт вместе с возлюбленной Инес де Рамон отправился на отдых в Санту-Барбару. Об этом сообщает People.
Пару заметили на утренней прогулке по пляжу в Калифорнии. На одной из фотографий 60-летний Питт обнимал 31-летнюю Инес де Рамон. Они были одеты в одинаковые льняные наряды. Поверх платья с разрезом до бедра Инес де Рамон надела утепленный жилет, а в руках держала чашку с кофе.
В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон».
Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли. В феврале звезды съехались после знакомства с семьей и друзьями Брэда Питта.
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