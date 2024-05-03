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3 мая 2024, новостьКрасная дорожка

«Колючий интроверт»: звезду «Хода королевы» высмеяли за образ на премьере

Актриса Аня-Тейлор Джой вышла на красную дорожку в необычном мини-платье

Звезда сериала «Острые козырьки», актриса Аня Тейлор-Джой представила фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» в Сиднее. Об этом сообщает Just Jared.

Актриса появилась на красной дорожке в прозрачном мини-платье с декоративными стрелами по всей ткани. Образ дополнил головной убор с такими же деталями. Наряд был создан брендом Paco Rabanne и представлен в коллекции Spring Summer 1996 Couture.

Однако поклонники не оценили образ актрисы и высмеяли его в комментариях. Они назвали платье «образом колючего интроверта», «коронавирусом» и «инопланетной люстрой».

Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалам «Острые козырьки» и «Ход королевы». Последняя картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.

В октябре 2023 года Аня Тейлор-Джой сыграла вторую свадьбу с актером Малкольмом МакРеем. Ранее Аня-Тейлор Джой впервые показала фото со своей свадьбы.

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