«Колючий интроверт»: звезду «Хода королевы» высмеяли за образ на премьере

Актриса появилась на красной дорожке в прозрачном мини-платье с декоративными стрелами по всей ткани. Образ дополнил головной убор с такими же деталями. Наряд был создан брендом Paco Rabanne и представлен в коллекции Spring Summer 1996 Couture.

Однако поклонники не оценили образ актрисы и высмеяли его в комментариях. Они назвали платье «образом колючего интроверта», «коронавирусом» и «инопланетной люстрой».

Аня Тейлор-Джой получила известность благодаря сериалам «Острые козырьки» и «Ход королевы». Последняя картина рассказывает историю шахматного гения Бет Хармон, которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.