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3 мая 2024, новость

София Вергара объяснила, почему не завела детей с Джо Манганьеллой

Актриса заявила, что хотела направить всю энергию в рабочее русло
Джо Манганьелло и София Вергара
Джо Манганьелло и София Вергара | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса София Вергара объяснила, почему не хотела детей от бывшего мужа Джо Манганьелло. Об этом сообщает People.

По словам актрисы, она не планировала детей в браке с актером, потому что хотела сохранить свою энергию и направить ее в рабочее русло.

«В жизни есть вещи, которые могут показаться хорошими идеями, но это не так. Я уже была матерью. Я знаю, что значит быть хорошей матерью или стараться быть лучшей, давать все, на что вы только способны, а это требует многих жертв, отнимает много энергии», — рассказала Вергара.

В июле 2023 года звезда «Американской семейки» София Вергара и актер Джо Манганьелло расстались после семи лет брака.

«Мы приняли трудное решение о разводе. Как два человека, которые очень любят и заботятся друг о друге, мы вежливо просим уважать нашу частную жизнь в то время, когда мы проходим этот новый этап нашей жизни», — говорилось в официальном заявлении бывших супругов.

В начале 1990-х София Вергара состояла в отношениях с ее школьным возлюбленным Джо Гонсалесом. У пары родился сын Маноло Гонсалес-Риполль Вергара. В 2015 году актриса вышла замуж за актера Джо Манганьелло.

Ранее София Вергара пришла на премьеру в корсете.

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