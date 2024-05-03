Алек Болдуин рассказал об отказе от алкоголя и наркотиков

Алек Болдуин | Источник: Legion-Media.ru

Актер Алек Болдуин рассказал об отказе от наркотиков и алкоголя в подкасте Our Way Пола Анки и Скипа Бронсона. Его цитирует People.

66-летний Болдуин рассказал, что не пьет и не употребляет наркотики 39 лет — с 23 февраля 1985 года.

По словам Болдуина, переехав из Нью-Йорка в Лос-Анджелес в 1983 году, он два года ежедневно употреблял кокаин. «Кокаин тогда был как кофе. Все его употребляли днями напролет», — вспоминает он о голливудских нравах того времени.

Бросив употреблять наркотики, Болдуин начал много пить — и с алкоголем тоже пришлось завязать. «Я не скучаю по наркотикам, но скучаю по выпивке», — признался он.

Актер также рассказал, что вредные привычки заменил медитациями, которые не всегда даются легко, учитывая, что у них с женой Хиларией семеро детей.