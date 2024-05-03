Актер «Курсантов» объяснил, почему не смог стать военным

Иван Стебунов с женой

Актер Иван Стебунов, известный по роли в сериале «Курсанты», рассказал о том, как мечтал в детстве стать военным. Его слова передает aif.ru.

«Просто грезил Кадетским корпусом и военной формой. <…> У меня даже погоны были, и мама каждый день перешивала мне их в садик, а потом и в первый класс», — поделился артист.

По словам знаменитости, его дядя служил подполковником и жил вместе со своей семьей в Байконуре. Летом Стебунов навещал родственников, и однажды, после очередной поездки, актер вернулся в полной экипировке: дядя подарил ему ремень, фляжку и пилотку.

«Eсли бы не перелом, не травма, то на 95% уверен, что пошел бы в Суворовское училище. <…> Я ведь был закован в корсет от пояса до шеи, мы его обклеивали вкладышами от жвачек, расписывали прямо на мне. Но я все время лежал только на спине. Год провел в таком жутком состоянии, и, тем не менее, год этот прошел как-то, были даже свои радости», — вспомнил знаменитость.

Издание пояснило, что в 14 лет Стебунов получил серьезную травму позвоночника во время занятий борьбой.