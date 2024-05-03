Мэрил Стрип получит почетную награду

Мэрил Стрип | Источник: Legion-Media.ru

Знаменитая американская актриса Мэрил Стрип будет удостоена почетной награды «Золотая пальмовая ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале за ее значительный вклад в мировой кинематограф. Эту новость официально объявили на сайте фестиваля.

После 35 лет с момента получения высшей награды Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме «Крик во тьме», Мэрил Стрип теперь будет отмечена Почетной Золотой пальмовой ветвью за вклад в развитие кинематографа. Генеральный директор фестиваля, Тьерри Фремо, подчеркнул, что Стрип является воплощением «нашей общей мечты и любви к кино».

В предыдущем, 2023 году американский актер и продюсер Майкл Дуглас был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» на 76-м Каннском фестивале за свой ценный вклад в кино и работу в качестве посланника мира ООН.